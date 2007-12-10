В город Тендерної палати кинули черговий камінь

У Києві презентовано фантастичну розповідь незалежного журналіста Юрія ШЕЛЯЖЕНКА «Контроль. Прозорість. Чесний вибір».

Як повідомив на презентації в УНІАН сам автор, в книзі іронічно розповідається про те, що чекає українське суспільство через декілька десятків років, якщо не будуть змінені тендерні процедури.

«Ця книга про уявне майбутнє України. Я дуже боюся, що це може стати реальністю. У цьому майбутньому людина повинна платити податок за кожен свій крок і вдих», - зазначив він, висловивши упевненість, що Тендерна палата може лобіювати ухвалення таких рішень.

«Поки нашою працею наповнюються чиїсь офшорні рахунки, рушитимуться не ремонтовані по півстоліття «хрущовки», прориватимуться іржаві труби, вогонь із застарілих газопроводів і лайно з іржавої каналізації заполонить вулиці. На поганих дорогах все частіше перевертатимуться машини, мости валитимуться в річки і людям на голови. Все це – наше найближче майбутнє, тому що гроші на ремонт згаданих комунікацій вкрадені мафією», - підкреслив Ю.ШЕЛЯЖЕНКО.

У свою чергу присутній на презентації редактор Інтернет-видання Sprotiv.org, голова ВМО «Молодь - надія України» Вадим ГЛАДЧУК зазначив, що цю книгу бажано прочитати всім народним депутатам України, від яких залежить доля нового закону про державні закупівлі.

Він сподівається, що книга сприятиме зупинці «крадіжки державних грошей». «Ця книга буде направлена народним депутатам, в посольства іноземних країн», - пообіцяв він.