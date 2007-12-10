Рудьковський закликає до журналістської етики

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ звертається до представників ЗМІ з проханням не поширювати фотографи з тілами жертв катастрофи чеського літака неподалік київських Жулян.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку, М.РУДЬКОВСЬКИЙ переконаний, що обнародування цих фото є вкрай неетичним, в першу чергу – по відношенню до родичів, друзів і колег жертв авіакатастрофи.

„Я прошу журналістів і редакторів поставити себе на місце рідних потерпілих. Думаю, вони не хотіли б бачити ці фотокартки”, - зазначає М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Крім того, в повідомленні наголошується, що міністр неприємно здивований інформацією газети «КоммерсантЪ-Украины» (номер від 10 грудня), в якій сказано, що фотографа, який знімав на місці аварії, М.РУДЬКОВСЬКИЙ «примусив знищити всі знімки».

«Такі звинувачення з боку видання міністр вважає непорядними, оскільки насправді він саме з етичних міркувань просив фотографа видалити лише ті фотографії, які містили зображення тіл жертв», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня о 17.04 на 2,5 км. західніше від київського аеродрому «Жуляни» під час зниження і заходу на посадку сталася катастрофа чеського літака Beech C90B King Air, який виконував приватний політ за маршрутом Прага (Градовец Кралове) – Київ (Жуляни), рейс DIBDH.

На борту перебували два члени екіпажу і троє пасажирів, усі вони загинули. Небезпечного вантажу в літаку не було.

Розслідування катастрофи проводить комісія Державної авіаційної адміністрації України.