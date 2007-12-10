Хакери атакували найбільші українські правозахисні інтернет-портали

Сьогодні, в Міжнародний день прав людини, інтернет-портали Української Гельсінської спілки з прав людини www.helsinki.org.ua та Харківської правозахисної групи www.khpg.org - одні з найбільших інтернет-ресурсів про права людини в Україні – були піддані масованій DОS-атаці невідомих зловмисників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ.

За його словами, атака з понад 1000 віртуальних комп‘ютерів на сервер, де розміщуються інтернет-портали Української Гельсінської спілки, Харківської правозахисної групи і сайт “Майдан”, розпочалася в неділю, 9 грудня, і триває досі. Через це робота трьох вказаних ресурсів заблокована. Не працює також електронна пошта правозахисників.

Наразі правозахисники не мають інформації про те, хто міг організувати хакерську атаку, і не висловлюють ніяких припущень.

DDoS-атака полягає у спробі на якийсь період часу перекрити користувачами мережі доступ до сайту. Спосіб полягає в створенні величезного потоку запитів до сайту з багатьох різних мережевих адрес, через що виникає надмірне навантаження на ресурси системи і сайт не завантажується в браузерах читачів.

Як повідомлялося раніше, подібній атаці 21 жовтня піддавався портал "Права людини в Росії" www.HRO.org. Її інтенсивність складала до 200 звернень за секунду.

***10 грудня, відзначається Міжнародний день прав людини. Він святкується за пропозицією Генеральної Асамблеї ООН щорічно, починаючи з 1950 року. Цього дня в 1948 році Генасамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини.