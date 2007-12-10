Журналісти завтра назвуть продавців і покупців замовних матеріалів

Журналістська ініціатива "Не продаємося" упродовж листопада відстежувала новини загальнонаціональних телеканалів з тим, щоб виявити матеріали, в яких грубо порушувалися базові принципи значущості, актуальності та збалансованості.

Результати моніторингу були передані на затвердження п’ятьом незалежним експертам – Ігорю Кулясу («Інтерньюз-Україна»), Наталії Лігачовій («Телекритика»), Вікторії Сюмар («Інститут масової інформації»), Тарасу Шевченку («Інститут медіа-права») та Віталію Максимову («Дело»), - які зробили остаточні висновки.

У вівторок, 11 грудня об 11:00 у Києві у Національній спілці журналістів України (вул. Хрещатик, 27-а) будуть оприлюднені результати першого такого дослідження теленовин.

Зокрема, буде названо телеканал, в новинах якого такі сумнівні матеріали зустрічалися найчастіше, а також політик або компанія, в інтересах якої було зроблено найбільше таких повідомлень.

"Переможці" зможуть отримати цінні призи від ініціативи «Не продаємося!».

Ім’я ведучого, який представив глядачам найбільше сумнівних матеріалів, за підсумками листопада названо не буде.

Як повідомляв УНІАН, кампанія проти замовних сюжетів на ТБ «Не продаємося!» стартувала на початку листопада, коли кілька десятків ведучих, редакторів та кореспондентів телеканалів зобов’язалися не подавати до ефіру замовні матеріали.

«Не продаємося!» запровадила щоденний моніторинг основних випусків новин 11 загальнонаціональних каналів. Метою моніторингу є виявлення замовних матеріалів та оприлюднення інформації про замовників та виконавців. За результатами моніторингу щомісяця буде присуджуватися анти-премія у розмірі 30 гривень.

Приєднатися до ініціативи, так само як і подивитися прізвища тих, хто це вже зробив, можна на сайті «Телекритика» .