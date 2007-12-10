У Києві побили журналіста газети «Бизнес» Максима Біроваша

У ніч з 7 на 8 грудня 2007 року на Максима Біроваша, спеціального кореспондента газети «Бизнес», напали двоє невідомих. Про це повідомляє сам Максим Біроваш у своєму особистому інтернет-проекті «Хроніка».

Напад відбувся у ліфті будинку, де мешкає журналіст. Коли він сів у ліфт, за ним туди зайшли двоє невідомих, які збили Максима з ніг та кілька разів ударили, після чого забрали в нього сумку та втекли. За словами пана Біроваша, у сумці були документи внутрішнього листування МВС, протоколи засідань комісій із питань паспортизації та інші документи, які він мав пред’явити під час судового засідання за позовом голови консультаційної ради консорціуму «ЄДАПС» Юрія Сидоренка 10 грудня 2007 року.

На думку постраждалого, напад, імовірно, пов’язаний із його професійною діяльністю, а саме з розслідуванням діяльності консорціуму «ЄДАПС» - приватної структури, яка здійснює програму з паспортизації. Як уже повідомляла «ТК», у листопаді представники цієї компанії подали на Максима Біроваша та газету «Бизнес» позов із вимогою відшкодувати збитки у сумі 46 мільйонів гривень. Тепер журналіст, виходячи з того, що грабіжники не взяли практично нічого з його особистих речей, викинувши сумку в під’їзді, проте з неї зник кишеньковий комп’ютер та всі документи, які стосувалися справи «ЄДАПС».

Максим Біроваш звернувся із відповідною заявою до Дарницького РВВС, і за кілька годин було затримано людину, яка, можливо, була одним із нападників. У затриманого знайшли два телефони, що належали журналістові, з вилученими картами пам`яті. Зараз Дарницький РВВС вирішує питання про порушення кримінальної справи за фактом грабунку.

Телекритика