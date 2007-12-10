У Донецьку відбудеться круглий стіл-обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя»

11 грудня - 9-30 - У м.Донецьку відбудеться круглий стіл-обговорення результатів пілотної програми громадського моніторингу судів «Суди та суспільство: працюємо разом для кращого правосуддя». Учасники: В.Лісова, голова Апеляційного суду Донецької області; Д.Вон, керівник проекту USAID «Україна: верховенство права»; Ю.Седик, радник з питань права та громадянського суспільства проекту USAID «Україна: верховенство права»; С.Франчук, керівник проекту, ВГО «Міжнародна громадська організація „Дім Свободи – Україна”, м.Київ та ін. (конференц-зал готелю «Атлас», бульвар Шевченка, 20). Телефони: 581 3303, 581 3303, 8097 223 3204, e-mail: agorbal@ukrainerol.org.ua.

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