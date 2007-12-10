Прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Збереження пільг народним депутатам –невиконання обіцянок виборцям»

12 грудня 12-00 - Прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Збереження пільг народним депутатам –невиконання обіцянок виборцям». Учасники: Ігор Попов, голова Правління КВУ; Олександр Черненко, речник КВУ; Учасники оприлюднять своє бачення практичних кроків по скороченню пільг представникам різних гілок влади та запропонують внести відповідні зміни в бюджет 2008 року (РБК-Україна”, вул. Грушевського, 10). Телефон: 492-27-67.

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