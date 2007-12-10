19 грудня о 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Що радять Україні Комітет ООН проти катувань і Європейський суд з прав людини”. Учасники: Аркадій Бущенко, адвокат, координатор програм Харківської правозахисної групи; Євген Захаров, співголова ХПГ, голова правління Української ГСПЛ, член правління МТ«Меморіал»; Ольга Вілкова, координатор програм Севастопольської правозахисної групи; Олег Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ з прав людини і тендерних питань, полковник міліції; Надія Савченко, мати Олега Яковенко, який помер у в’язниці і виграв справу в Європейському суді вже після своєї смерті. Питання: про рішення Європейського суду з прав людини „Яковенко проти України”; про результати праці Фонду захисту жертв катувань в 2003 – 2007 рр. ; про позицію МВС у цьому питанні та ін. Також буде проінформовано про вірусну DDOS-атаку серверу, де розміщені ресурси «Майдану» (www.maidanua.org), УГСПЛ (www.helsinki.org.ua) та ХПГ (www.khpg.org), яка триває з 9 грудня і не закінчується (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8 057 700 67 71, root@khpg.org. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.