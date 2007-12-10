Готові зміни до закону «Про Вищу раду юстиції»

Національна комісія зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права підготувала низку змін до Закону «Про Вищу раду юстиції».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні напрацювання були розглянуті та затверджені сьогодні на пленарному засіданні Нацкомісії.

Зокрема, передбачається внесення змін до закону, відповідно до яких більшість членів цього державного органу будуть становити представники суддівського корпусу. Пропонується уточнити положення закону, встановивши при цьому спеціальні вимоги професійного плану до осіб, які можуть бути призначеними до ВРЮ.

Зокрема, передбачається встановити, що Верховна Рада, Президент, з’їзд суддів призначають до ВРЮ по троє членів з числа суддів або суддів у відставці, а з’їзд адвокатів України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ – по троє членів, відповідно, з числа адвокатів та представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури пропонуватиме двоє членів ВРЮ з числа працівників прокуратури.

Члени Нацкомісії також запропонували пропозиції, спрямовані на забезпечення більш частої змінюваності членів ВРЮ і, як наслідок, підняття рівня відповідальності членів ВРЮ за свою діяльність. Зокрема, пропонується визначити строк повноважень членів ВРЮ, крім тих, хто входить до її складу за посадою, не 6, а 3 роки і підвищити вимоги до віку та досвіду практичної роботи в галузі права, що дає можливість особі бути призначеною до складу цього органу. Так, в ст. 6 закону про Вищу раду юстиції пропонується встановити правило, згідно з яким на посаду члена ВРЮ може бути рекомендований громадянин України не молодший 40 і не старший 60 років, який проживає в Україні не менше як 10 останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 15 років. Додатковою вимогою для кандидата на посаду члена ВРЮ із числа суддів або суддів у відставці визначається наявність стажу роботи на посаді судді не менше 10 років.

Також члени Нацкомісії рекомендують одночасно встановити вимоги щодо можливості повторного призначення на посаду члена Верховною Радою України, однак не більше двох строків підряд.