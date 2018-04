Нові господарі LiveJournal почали набір ”ідейних лідерів”

Компанія Sup Fabrik поділилася з блогерами подробицями щодо формування Наглядової ради LiveJournal. За словами представників Sup, до кінця року вестимуться переговори з майбутніми членами ради.

Набиратимуть до нового органу "інформованих ідейних лідерів співтовариства". Вони консультуватимуть Sup з питань розвитку ЖЖ, а також відповідатимуть і наглядитимуть за всією добродійною роботою, яку веде ЖЖ. Зустрічатися члени ради будуть регулярно і мінімум раз на рік - особисто.

Наглядову раду створять за принципом Арбітражного комітету Wikipedia. Стверджується, що схожість буде як "у цілому", так і в процедурі виборів членів.

Варто зауважити, що в англійській версії повідомлення йдеться не про Арбітражний комітет Wikipedia, а про Раду повірених фонду Wikimedia. Це два різні органи з різними завданнями і процедурою формування.

Поки що про Наглядову раду ЖЖ відомо тільки те, що в ній зарезервовані два виборні місця під блогерів, а також входить творець LiveJournal Бред Фіцпатрік. Загальна кількість членів ради (в Арбітражному комітеті Wikipedia - п`ятеро) не розкривається.

У Wikipedia кандидат в арбітри повинен внести не менші п`ятсот правок і мати більш ніж піврічний стаж роботи з ресурсом. Чи повинні блогери-претенденти на місце в раді ЖЖ мати якесь мінімальну кількість записів у щоденниках, не уточнюється.

Sup Fabrik придбала LiveJournal у Six Apart на початку грудня 2007 року. Компанія пообіцяла протягом ста днів значно поліпшити ресурс.

