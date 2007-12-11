Єврокомісія надасть 4 млн євро для інтеграції мігрантів

Європейська комісія у 2008 році витратить 4,2 млн. євро на фінансування програм з інтеграції мігрантів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, ці кошти планується витратити на фінансування програм щодо посилення взаємодії між вихідцями з третіх країн та громадянами країн-членів ЄС, сприяння інтеграційним стратегіям та конкретним заходам з інтеграції різних груп мігрантів.

Відповідно до рішення Єврокомісії, мінімальний розмір гранта на такі програми становитиме 80 тис. євро, максимальний – 500 тис. При цьому, на отримання гранту з Європейського фонду інтеграції вихідців з третіх країн можуть претендувати лише проекти, що здійснюються партнерами щонайменше з 5-ти країн-членів ЄС.

Загалом бюджет Європейського фонду інтеграції мігрантів становить 825 млн. євро на період 2007-2013 років, з них 768 млн. євро передбачено на фінансування національних інтеграційних програм, 57 млн. – для програм на рівні ЄС.