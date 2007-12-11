Круглий стіл на тему: “Батальйон “Нагтігаль” і його послідовники”

12 грудня - 17-00- Круглий стіл на тему: “Батальйон “Нагтігаль” і його послідовники”. Організатори - Єврейський фонд України, Київський єврейський центр “Кінор”, Центр єврейських досліджень, Антифашистський комітет України, Київська організація “Бней Брит”, Єврейський народний університет ім.. Маймоніда (вул.. Пушкінська, 10-б). Телефони: 279-65-42, 278-77-93.

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