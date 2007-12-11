У Білорусі створено телеканал, спонсором якого є польський уряд

Сьогодні почав свою роботу новий білоруський телеканал "Белсат ТБ", створений за ініціативою і при підтримці уряду і телебачення Польщі.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на польське інформагентство IAR, "Белсат ТБ" буде єдиним незалежним супутниковим ТБ-каналом, мовлення якого буде білоруською мовою. Редакційний колектив нового телебачення складуть 80 чоловік, більшість з яких - білоруси.

Спочатку роботи каналу редакція планує тестове мовлення щоденної тригодинної програми, до якої разом з рештою передач увійдуть інформаційний блок під назвою "Оглядач" з тривалістю кілька хвилин, а також півгодинна аналітична програма.

Передбачається, що аудиторія нового каналу налічуватиме близько 700 тисяч чоловік.