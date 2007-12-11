Міліціонери затримали у Києві 24 нелегали
16:33, 11 грудня 2007Права людини
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У квартирі в Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва в квартирі за місцем тимчасового проживання правоохоронці затримали 24 нелегальних мігранта.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у складі групи - 19 громадян Пакистану, четверо – Індії та один – громадянин Афганістану.
У даний час іноземці знаходяться в Голосіївському райуправлінні внутрішніх справ
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