Міліціонери затримали у Києві 24 нелегали

16:33, 11 грудня 2007
Права людини
0

У квартирі в Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва в квартирі за місцем тимчасового проживання правоохоронці затримали 24 нелегальних мігранта.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у складі групи - 19 громадян Пакистану, четверо – Індії та один – громадянин Афганістану.

У даний час іноземці знаходяться в Голосіївському райуправлінні внутрішніх справ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter