Міліціонери затримали у Києві 24 нелегали

У Голосіївському районі Києва в квартирі за місцем тимчасового проживання правоохоронці затримали 24 нелегальних мігранта.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у складі групи - 19 громадян Пакистану, четверо – Індії та один – громадянин Афганістану.

У даний час іноземці знаходяться в Голосіївському райуправлінні внутрішніх справ