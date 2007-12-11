Якщо закриють шахту ім. Засядька, безробітними стануть близько 10 тис. осіб

У разі повного закриття донецької шахти ім. Засядька безробітними стануть близько 10 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку мер міста Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

"Якщо буде ухвалено рішення про повну ліквідацію шахти ім. Засядька, ви знаєте, що там шахтарів працює близько 10 тисяч, у нас не тільки доведеться вирішувати питання щодо шахти, а й щодо коксохімічного заводу - понад 2,5 тис. чоловік. Тому що вугілля, яке видобуває шахта ім. Засядька, - до 4 млн. тонн коксівного вугілля - замінити його, на жаль, в даний момент нічим", - констатував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Крім того, він прогнозує, що через аварію на шахті ім. Засядька місто може недоотримати мінімум 84 млн. грн.

"Для бюджету це випадіння понад 75 мільйонів доходів за 2008 року. Безумовно, дуже важка і напружена ситуація позначиться на роботі Донецького коксохімічного заводу. Там також очікується випадіння загальних бюджетних надходжень у розмірі 8-9 мільйонів. Всього виходить 84 мільйони по місту", – сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, загальні збитки самої шахти від аварії оцінюються в 500 млн. грн. При цьому О.ЛУК’ЯНЧЕНКО нагадав, що "якщо шахта ім. Засядька працювала 30-ма забоями, то, на жаль, у всій компанії "Донецьквугілля " такої кількості немає".

Як повідомляв УНІАН, унаслідок трьох вибухів повітряно-метанової суміші, що сталися на шахті ім. Засядька 18 листопада, 1 і 2 грудня 2007 року, загинуло 106 чоловік (101 гірник і 5 рятувальників). Робота шахти тимчасово припинена.

На шахті ім. О.Засядька щорічно видобувається 3 млн. тонн вугілля.

Довідка УНІАН. Протягом декількох останніх років на шахті ім. Засядька, крім різного роду невеликих аварій, сталося ряд НП з великою кількістю людських жертв.

24 травня 1999 року в результаті вибуху загинуло 50 чоловік, травми дістали 40 чоловік.

19 серпня 2001 року вибух повітряно-газової суміші в поєднанні з вугільним пилом забрав життя 55 чоловік. Були травмовані 34 особи, пропали без вісті 10 чоловік.

31 липня 2002 року в результаті вибуху загинули 20 чоловік, травми дістали дві люди.

20 вересня 2006 року в результаті отруєння метаном загинули 13 чоловік, травмовані декілька десятків чоловік.