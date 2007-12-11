Націонал-більшовик виграв у Росії в Європейському суді

Європейський суд з прав людини виніс ухвалу у справі націонал-більшовика Володимира ЛІНДА, одного з учасників акції в приймальні президента Росії 14 грудня 2004 року.

Як повідомляє PRIMA-NEWS, суд визнав справедливим три пункти скарги, складеної адвокатом Лінда Дмитром АГРАНОВСЬКИМ: нелюдяне ставлення, неприпустиме втручання в приватне життя і неправомірне утримання під вартою.

Європейський суд з прав людини зобов`язав Росію виплатити В.ЛІНДУ компенсацію у розмірі 15000 євро.

У повідомленні від 7 грудня прес-служба забороненої націонал-більшовицької партії нагадує, що 39 націонал-більшовиків провели близько року в слідчих ізоляторах Москви до виголошення звинувачувального вироку. Восьмеро із них отримали реальні терміни ув`язнення від двох до чотирьох років.

В.ЛІНДА Тверський районний суд Москви не відпустив у вересні 2005 року до Нідерландів, щоб попрощатися із вмираючим батьком.