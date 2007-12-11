Інтернетники поскаржаться на Кабмін до суду

Інтернет Асоціація України має намір подати позов до суду щодо скасування постанови Кабінету міністрів про доступ до конфіденційної інформації громадян.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив член правління Інтернет Асоціації України Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що одразу після набуття чинності постанови від 26 вересня 2007 р. №1169 «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» Інтернет Асоціація направила листи до Міністерства юстиції, Державного комітету з питань підприємництва, Генеральної прокуратури, Верховного Суду, Кабінету Міністрів, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, а також до Президента, з вимогами негайно скасувати її як таку, що порушує права людини.

Однак інстанції, які мали реальну можливість вплинути на ситуацію, за словами О.ОЛЬШАНСЬКОГО, лише “відмахнулись від цього за принципом “рука руку миє””. Зокрема, від Кабміну відповідь не надійшла взагалі, а Секретаріат Президента відбувся “формальною відпискою”, сказав член правління Інтернет Асоціації. За його словами, по суті, зреагувала лише Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка направила прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ подання про необхідність скасування постанови №1169. У листах від інших відомств вбачається повне переконання у законності постанови, жоден з органів державної влади не побачив у документі порушення конституційних прав громадян, заявив О.ОЛЬШАНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що члени Інтернет Асоціації принципово не згодні з викладеним у листах-відповідях органів державної влади щодо законності постанови №1169. Тому, продовжуючи боротьбу за законні права людини, вони спрямували запити до Генпрокуратури, Мін’юсту та Верховного Суду стосовно реєстраційних даних погодження проекту цієї постанови Кабміну та має намір подати позов до адміністративного суду щодо її скасування.

Як повідомлялося, 26 вересня 2007 року Кабмін видав постанову № 1169 “Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації”. Цей порядок визначає процедуру отримання дозволу суду на негласне проникнення до житла чи іншої власності особи, застосування технічних засобів добування інформації, зняття її з каналів зв’язку, установлення контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією особи, а також використання інформації, добутої під час здійснення цих заходів.

*** Інтернет Асоціація України об’єднує більше 80 підприємств та організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій.