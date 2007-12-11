Визначені головні ”джинсовики” листопада

Учасники журналістської ініціативи ”Не продаємось!” оголосили результати листопадового моніторингу телевізійних новин, метою якого було виявлення платних сюжетів.

Як передає кореспондент УНІАН, оприлюднення результатів відбулося сьогодні на прес-конференції у Києві.

Шеф-редактор видання ”Телекритика”, член експертної ради Наталя ЛІГАЧОВА зазначила, що серед виокремлених 26 матеріалів, які викликають сумніви щодо своєї актуальності, значущості для суспільства та збалансованості, 9 – це матеріали про “Енергоатом”, 4 – про Кременчуцький НПЗ, по 2 – про колишнього Президента України Леоніда КУЧМУ, “Укргазвидобування” та про Броварську райдержадміністрацію (Київська область).

За її словами, також по одному матеріалу виділено про інвесторів ТРЦ “Олімпійський”, “Дніпроенерго”, “Метінвест”, СП “Голографія”, Тендерну палату України, “Макіївкагаз” та “Укрзалізницю”.

“Ми не говоримо, що 26 матеріалів, які ми визначили, що це “джинса” чи замовні матеріали, бо за руку ніхто нікого не спіймав, і навіть ті сигнали з телеканалів, які до нас доходять, все одно це не суд, це тільки суд може вирішити”, - сказала вона.

За словами Н.ЛІГАЧОВОЇ у виділених матеріалах виявлені “значні порушення стандартів професії”. “І це може свідчити про те, що вони є замовними”, - додала вона.

Н.ЛІГАЧОВА також зауважила, що запропонованих матеріалів, які мають ознаки замовності, було набагато більше, проте відбирали лише ті, “які кричуще порушували стандарти”.

У свою чергу, керівник Інституту масової інформації, член експертної ради Вікторія СЮМАР зазначила, що найбільшу кількість сумнівних матеріалів у листопаді зафіксовано на телеканалі ICTV у програмі “Факти”, де кількість таких матеріалів становила 11, на телеканалі “Ера” (програма “Підсумки”) – 7, по 2 матеріали - у ТСН “1+1”, “Вчасно” на телеканалі НТН та у програмі “События” на ТРК ”Україна”, а також по одному матеріалу у програмі “Репортер” на ”Новому каналі” та у “Вікнах” на СТБ.

Один з організаторів акції журналістів проти замовних матеріалів “Не продаємося” Єгор СОБОЛЄВ зазначив, що протягом листопада працювала моніторингова група, яка складалася з професійних журналістів і телеведучих, що працюють на різних каналах й імена яких не розголошуються. За його словами, вони щодня вичитували розшифровки новин 11 основних випусків телеканалів, збираючи при цьому інформацію про сюжети, які викликають сумніви.

За словами Є.СОБОЛЄВА, результати роботи моніторингової групи були узагальнені і передані експертній раді, яка виявляла у запропонованих матеріалах порушення стандартів актуальності, значущості для суспільства та збалансованості.

Також Є.СОБОЛЄВ зазначив, що журналістська ініціатива “Не продаємося!” зробила спеціальні подарунки для переможців антирейтингу. За його словами, компанії “Енергоатом” буде вручена картина із зображенням купюри в мільйон доларів, а генеральному директору ICTV Олександру БОГУЦЬКОМУ був відправлено поштовий переказ грошового еквіваленту у розмірі 30 гривень.

Крім цього, Є.СОБОЛЄВ повідомив, що цього місяця антипремія ведучому, який озвучив найбільшу кількість замовних матеріалів, не видаватиметься, оскільки експертна група вирішила надати колегам останній шанс виправитися.