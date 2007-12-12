Ющенко хоче створити нацраду, що опікуватиметься проблемами дітей

Глава Української держави Віктор ЮЩЕНКО має намір створити Національну раду при Президентові, що опікуватиметься проблемами багатодітних сімей та дітей-сиріт.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив під час зустрічі з представниками влади та великого бізнесу «Зігрій любов’ю дитину», метою якої є пошук шляхів їхньої співпраці у вирішенні проблем багатодітних сімей.

В.ЮЩЕНКО закликав український бізнес і владу до співучасті у благодійництві на підтримку багатодітних родин.

«Я переконаний, що це є обов’язок – продемонструвати і свою моральність, і свою духовність. Коли я говорю про цю ініціативу, я говорю, перш за все, про вашу особисту приватну позицію, вашу особисту заангажованість», – наголосив глава держави.

Президент акцентував, що це вимагає більшої мірою особистої участі й уваги. «Я думаю, ми ніколи з вами не будемо спокійні, якщо ми не долучені до цієї соціально важливої справи. Це не тільки проблема грошей, це проблема нашої співучасті», – сказав В.ЮЩЕНКО. На його переконання, лише спільними зусиллями можна «змінити життя тисяч людей, маленьких громадян України, буквально з січня наступного року, якщо ми трішки скоординуємо наші почуття і наші можливості».

Президент зазначив, що в Україні майже 400 тисяч сімей, що мають троє і більше дітей. Більшість із них потребують житла, земельних ділянок, автотранспорту та побутових речей. Максимальне державне соціальне забезпечення для дітей із таких сімей становить 154 грн. «Дуже тісно кореспондується тема бідності і тема багатодітних родин, що само по собі не може бути справедливим», – сказав глава держави.

На його переконання, окрема політика має бути здійснена стосовно 1100 сімей, що мають десять і більше дітей. Зокрема, до жовтня 2008 року має бути вирішена проблема із житлом для них. «Якщо ваша увага є, ми можливості ці знаходимо», – сказав Президент.

Першочергово такі родини мають отримати транспорт, комп’ютери та побутову техніку, а місцева влада має вирішити питання щодо їм виділення землі. «Питання землі – це питання першого кварталу. Необхідно взяти персональний контроль над цими родинами», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що в Україні більше 100 тисяч дітей-сиріт. Через це Президент планує 2008 рік оголосити роком усиновлення, що матиме на меті «зробити так, щоб політика усиновлення стала традицією». Водночас, Президент зазначив, що за останні два роки процедура усиновлення дітей стала простішою.

На думку Президента, держава має піклуватися про таких дітей до їхнього повноліття, а також надати більшу підтримку дітям з багатодітних родин, зокрема, гарантувавши їм право на безплатну освіту, в тому числі, вищу. Президент повідомив, що має домогтися збільшення стипендії для таких дітей до 1060 гривень з 1 січня 2008 року. Окрім того, постійну увагу цим дітям має приділити суспільство і бізнес.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що має намір створити Національну раду при Президентові України, що опікуватиметься переліченими проблемами. Він закликав бізнесменів і представників влади віддано і осмислено підійти до участі в цьому проекті. «Я сподіваюся на вашу персональну участь. Це є одна з основних частин цієї програми, без неї вона не відбудеться», – зазначив глава держави. Першими його ініціативу підтримали бізнесмени Рінат АХМЕТОВ та Віктор ПІНЧУК.

На зустрічі з главою держави були присутні голови обласних державних адміністрацій та представники великого українського бізнесу, зокрема: Р.АХМЕТОВ, Володимир БОЙКО, президент Валентин ЛАНДИК, Вадим НОВИНСЬКИЙ, Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, В.ПІНЧУК, Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, Сергій ТІГІПКО, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

*** Національна рада з питань благодійництва «Зігрій любов`ю дитину» має бути консультативно-дорадчим органом при Президентові України. Одним перших завдань Нацради має стати створення благодійного фонду «Зігрій любов`ю дитину».

Основним завданням Ради є сприяння благодійної діяльності щодо соціального захисту дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримці багатодітних сімей, інших категорій соціально незахищених верств населення.

Голова Національної ради, його заступник та члени Національної ради братимуть участь в її роботі на громадських засадах. Організаційною формою роботи Національної ради будуть засідання, які проводитимуться не рідше одного разу у квартал.

В Україні налічується приблизно 13,5 млн. сімей, з них 396,2 тис. – багатодітні (3-х дітей мають – 298,4 тис. сімей; 4-х – 63,9 тис.; 5 і більше – 33,9 тис. сімей, з них – 60% знаходяться за межею бідності; 1,100 родин мають більше 10 дітей).