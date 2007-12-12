Проти кримських медиків порушено 16 кримінальних справ

Органами прокуратури в поточному році порушено 16 кримінальних справ стосовно кримських медпрацівників, які діяли, порушуючи права пацієнтів на якісну і безкоштовну медичну допомогу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, в трьох випадках помилка лікарів коштувала кримчанам життя. За такими трагічними фактами прокуратурами Бахчисарайського району Криму, міст Евпаторії і Армянська порушені кримінальні справи за ч.1 ст. 140 Кримінального кодексу України. «У територіальному медичному об`єднанні Евпаторії медики не «розгледіли» у 28-річного потерпілого, доставленого з черепно-мозковою травмою, страшної патології. Вона стала смертельною, тому що лікарі не надали необхідної допомоги пацієнту», - навели приклад в прокуратурі.

Крім того, трьох кримчан зробили інвалідами непрофесіоналізм і недбалість медпрацівників Джанкойської і Красноперекопської центральних райлікарень, медустанов Керчі. «Зокрема, інвалідність отримала неповнолітня дитина, мати якої неодноразово зверталася до людей в білих халатах, але ті не вжили адекватних заходів для протитуберкульозного лікування керчанина», - зазначили в прокуратурі автономії.

Крім цього, кримінально-правова оцінка дана прокуратурою діям медпрацівників, «які вимагали плату за свою допомогу, видавали «потрібні» довідки, відпускали без рецепта сильнодіючі і психотропні препарати».

На виявлені порушення законодавства про медицину прокуратурою внесені документи реагування, за наслідками розгляду яких до 152-х посадовців медустанов застосовані адміністративні і дисциплінарні заходи.