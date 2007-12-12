2008 рік оголошено Роком підтримки національного усиновлення

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про проведення в Україні у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомляє прес-служба Президента, згідно з указом, підписаним 11 грудня, Кабінету міністрів належить утворити до 1 січня 2008 року організаційний комітет з підготовки та проведення Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та затвердити його персональний склад.

Такж уряд має розробити і затвердити до 20 січня 2008 року план заходів з підготовки та проведення Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Крім того, Кабмін уповноважено розробити та внести до 1 квітня 2008 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо: державної підтримки сімей, які усиновили дитину, з урахуванням міжнародного досвіду державної підтримки національного усиновлення; спрощення порядку усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і запровадження механізму стимулювання громадян України до усиновлення таких дітей.

Уряд має опрацювати у тримісячний строк питання щодо запровадження виплати одноразової допомоги громадянам України при усиновленні дитини; вжити додаткових заходів щодо запровадження з 1 січня 2008 року надання державної соціальної допомоги для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім`ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять за дитиною».

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям доручено розробити і вжити заходів з проведення у 2008 році Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спрямованих, зокрема, на:

активізацію роботи щодо підвищення поінформованості населення з питань усиновлення громадянами України дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, формування культури національного усиновлення;

підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, підтримки сімей, які усиновили дітей, удосконалення роботи органів опіки і піклування, посилення відповідальності за додержання законодавства у цій сфері;

забезпечення всебічної підтримки благодійницької діяльності щодо дітей.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України Президент доручив забезпечити широке висвітлення заходів з підготовки та проведення Року підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.