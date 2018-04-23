Спроба заглушити правозахисників

Приблизно о 17.30 9 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини, сервер, на якому знаходяться портали Харківської правозахисної групи (ХПГ), Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), а також сайту "Майдан", піддався DDOS-атаці. Були задіяні сотні тисяч заражених комп`ютерів, які створюють величезний потік запитів, тим самим перекриваючи доступ до сайтів. Таке навантаження паралізує сайти, і вони не завантажуються.

Оскільки атака майже збіглася у часі з оголошенням на прес-конференції в Києві лауреатів щорічної антипремії УГСПЛ "Будяк року-2007" за найбільш грубі порушення прав людини, думки про зв`язок антипремії з атакою, здавалося б, напрошувалися самі собою. Проте, масштаб бомбардувань і багато тривожних паралелей із недавніми атаками на інші правозахисні портали примушують нас думати про інші можливі причини. 10 грудня, наприклад, протягом 20 хвилин, з 22.30 до 22.50 було 150 тисяч звернень до сервера із заражених віртуальних комп`ютерів.

Інтенсивність і висока вартість такої масованої атаки не дозволяють приписати дії яким-небудь витівкам хакерів. Атака триває третю добу і не припиняється, що дає підстави підозрювати: за нею стоїть організована сила. Зараз, о 8 ранку 12 грудня доступ до сайтів є, але ми поки не можемо сказати, що атака припинилася: вчора кілька разів вона слабшала, і на сайти можна було потрапити, а потім вона поновлювалася з новою силою. Деякі дані цієї атаки дають підстави припускати, що вона організована з Росії, управляється і контролюється в ручному режимі: параметри атаки міняються залежно від зусиль системного адміністратора сервера зменшити її інтенсивність. Ведеться вона по IP-адресі. Чим же ми зобов`язані такій увазі?

На двох сайтах – www.khpg.org і www.maidan.org.ua висіло декілька статей, що стосуються незаконного видворення з Росії до Узбекистану Абдугані Камалієва, не дивлячись на рішення про припинення видачі, прийняте Європейським судом з прав людини за добу до рейсу. Чи не могло це послужити причиною атаки?

Трохи більше місяця тому, найбільший російськомовний інтернет-ресурс про права людини в РФ - "Права людини в Росії" - HRO.org – піддався майже ідентичній атаці, яка продовжувалася 10 днів. Сайт був тривалий час паралізований і використовувався під іншим доменним ім`ям. ХПГ і «Майдан» широко висвітлювали атаку як на російській, так і на англійській мовах. Ми неодноразово відзначали, що це далеко не перша така атака на російські портали. Ми писали, зокрема, про спробу вивести з ладу сайт товариства «Меморіал».

Ми підкреслювали необхідність проявляти солідарність і об`єднати зусилля в протидії таким зухвалим спробам задушити голос совісті в Російській Федерації і сусідніх країнах. А зараз ми виражаємо щиру подяку нашим російським колегам за їх солідарність. Ми переконані, що це наша спільна боротьба і треба всіляко підтримувати один одного.

Не виключено, що той, хто замовив цю атаку, вирішив таким чином пожартувати в Міжнародний день прав людини. Але насправді роковини ухвалення Загальної декларації прав людини нагадують нам, що саме буде під загрозою, якщо ми твердо не протидіятимемо будь-яким спробам нас залякати і примусити замовкнути. Ця атака зайвий раз нагадує, що боротися нам треба разом – здаватися ми не маємо наміру.

Євген ЗАХАРОВ, Галина КОЙНАШ, Харківська правозахисна група