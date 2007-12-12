Реформа кримінальної юстиції допоможе позбутися радянських рудиментів

Проект Концепції реформування кримінальної юстиції, розроблений Національною комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, - в разі затвердження Президентом України - допоможе позбавитися рудиментів радянської системи, що до цього часу складають основу кримінальної юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман РОМАНОВ.

"Концепція реформування кримінальної юстиції - це системний документ, який, на мою думку, правильно визначає пріоритети і складові реформи, яка гальмується в Україні протягом багатьох років. Він враховує основні вимоги, що ставить міжнародна спільнота до діяльності системи кримінальної юстиції”, - заявив Р.РОМАНОВ.

На його думку, саме з позицій цієї концепції слід розглядати нові проекти Кримінально-процесуального кодексу, законів "Про прокуратуру України", "Про державну кримінально-виконавчу службу" та ін. “Мають піти у минуле адміністративні затримання та арешти, процедури яких не забезпечують належних процесуальних гарантій”, - відзначив Р.РОМАНОВ.

Як заявив радник Президента з правових питань Микола ПОЛУДЬОННИЙ, концепція містить пропозиції щодо суттєвих змін кримінального процесу. За його словами, вони стосуються розширення функції прокурорського нагляду до рівня процесуального керівництва досудовим розслідуванням; запровадження інституту слідчого судді для повного судового контролю за діями і рішеннями органу досудового розслідування та державного обвинувача, що тягнуть за собою обмеження прав і свобод людини; забезпечення процесуальної рівноправності учасників провадження у справах про кримінальні правопорушення; надання судам виключного права визнавати доказами певні матеріали, зібрані у ході досудового розслідування; розширення сфери застосування відновних та примирних процедур; скасування інституту повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, що дозволить забезпечити реалізацію принципу презумпції невинуватості.

“Такі зміни дадуть змогу перетворити кримінальне розслідування на об’єктивне дослідження обставин справи з метою пошуку як доказів вини обвинуваченого, так і доказів його непричетності до скоєного злочину”, - заявив М. ПОЛУДЬОННИЙ.

Крім того, за його словами, у концепції змінено підходи до оцінки ефективності діяльності органів системи кримінальної юстиції. Зокрема, оцінювання результативності і ефективності роботи органів досудового розслідування і державних обвинувачів пропонується здійснювати лише за результатами судового розгляду справи. “Така зміна підходів забезпечить спрямування зусиль правоохоронних органів на реальну боротьбу зі злочинністю, а не на відстоювання корпоративних інтересів та формування сприятливої статистичної звітності”, - відзначив М.ПОЛУДЬОННИЙ.

Загалом в Україні щорічно притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч чоловік, близько чверті з них – майже 50 тисяч чоловік – отримує покарання у вигляді позбавлення волі. В установах покарання на сьогодні перебуває близько 160 тисяч чоловік, з них більше 1400 засуджені до довічного позбавлення волі.

За даними правозахисників, частка виправдувальних вироків в 2006 році становила 0,52% від загальної кількості ухвалених вироків в кримінальних справах.

Проект Концепції реформування кримінальної юстиції був прийнятий 10 грудня на засіданні Національної комісії зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Розробку цієї стратегії раніше було доручено комісії Президентом України.