Активісти ”Майдану” розпочали судову війну з Карпачовою

Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду позов учасників ВГО Альянс "Майдан" кандидата юридичних наук Олександра СЕВЕРИНА та Віктора ГАРБАРА до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, Верховної Ради України та Голови Верховної Ради України про визнання протиправними рішень, дій та бездіяльності.

Як повідомив О. СЕВЕРИН, позивачі, зокрема, вимагають скасування постанови про призначення Н. КАРПАЧОВОЇ омбудсменом через низку серйозних порушень законодавства, які, на їхню думку, мали місце при висуненні та затвердженні цієї кандидатури.

Попереднє засідання суду призначене на 15:30 29 січня 2008 року.