Зростання пільг для влади перевищує темпи росту інфляції

Комітет виборців України закликає народних депутатів відмовитися від надлишкових і дорогих пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив голова правління КВУ Ігор ПОПОВ сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він нагадав, що програми більшості політичних сил, представлених у нинішній Верховній Раді, містять положення про скасування депутатської недоторканності та відміну спеціальних пільг та привілеїв.

За словами І.ПОПОВА, оскільки скасування недоторканності необхідно вносити зміни до Конституції, то ці зміни потрібно розглядати в комплексі з іншими. Він вважає, що саме зараз, під час підготовки першочергових законопроектів депутати повинні почати виконувати свої обіцянки.

За даними І.ПОПОВА, на сьогодні у парламенті неможливо отримати для вивчення законопроект про скасування пільг для депутатів. Його також немає серед 1500 зареєстрованих у ВР.

Водночас, за оцінками КВУ, видатки на обслуговування діяльності Секретаріату Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів щороку зростають в середньому мінімум на 10-20%, що випереджає темпи росту інфляції. За словами І.ПОПОВА, проект держбюджету на 2008 рік передбачає, що медичне обслуговування депутатів та вищих керівників “подорожчає” на 33%, порівняно з 2007 роком, - з 77 млн. 408 тис. грн. до 115 млн. 539 тис. грн. І.ПОПОВ наголосив, що, за деякими підрахунками, на утримання санаторіїв для вищих посадовців виділяється більше коштів, ніж на сільську медицину загалом.

За прогнозами експертів КВУ, скорочення надлишкових пільг та немотивованих витрат парламенту, Секретаріату Президента і Кабінету міністрів дозволить щорічно економити до 600 млн. грн. бюджетних коштів.

КВУ рекомендує фракціям, спеціальним комісіям та профільним комітетам парламенту, які працюватимуть над законопроектами щодо скасування пільг для вищих посадових осіб, ще у 2007 році оприлюднити звіт про використання коштів, передбачених у таких статтях бюджету-2007. ”Апарат Верховної Ради” (у 2007 році - 719 969,3 млн. грн.), “Державне управління справами” (777 606,5 млн. грн.), Кабінет міністрів (307 105,4 млн. грн.), де подати детальний кошторис видатків за цими статтями.

КВУ рекомендує при формуванні держбюджету на 2008 рік скоротити витрати депутатів на діяльність, напряму не пов’язану із виконанням депутатських обов’язків.

Окрім того, КВУ рекомендує публікувати на офіційних сайтах декларації про доходи Президента, народних депутатів, керівників міністерств і відомств, Омбудсмена, голови СБУ, генерального прокурора, голови ЦВК.

КВУ також вважає за необхідне скоротити видатки держбюджету, що передбачають виділення коштів на придбання квартир для народних депутатів або виплати компенсацій за їх купівлю, а також скоротити витрати на забезпечення діяльності колишніх депутатів п’яти скликань (в першу чергу, змінити п.5 ст. 20 Закону України “Про статус народного депутата” про виплату 50% зарплат і надбавок до досягнення пенсійного віку).