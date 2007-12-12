Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні проводить 14 грудня круглий стіл "Зовнішня трудова міграція українців та її вплив на процес суспільно-політичних трансформацій в Україні".

Зовнішня трудова міграція українців – процес, в якому беруть участь як мінімум 10 відсотків населення України в працездатному віці. Враховуючи членів родини мігрантів опосередковано дотичними до трудової міграції виявляється більше третини українських громадян. Можна стверджувати, що це явище поступово видозмінює українське суспільство, однак на даний момент фактично відсутні дослідження, в яких би були здійснено спроби більш широкого узагальнення параметрів подібних видозмін. Дослідники, насамперед, зосереджуються на оцінці впливу відтоку працівників на місцеві ринки праці, масштаб вливань “заробітчанських” грошей в економіку окремих регіонів тощо.

Проект «Зовнішня трудова міграція українців та її вплив на процес суспільно-політичних трансформацій в Україні» був спробою визначити інші наслідки масової зовнішньої трудової міграції українців, які також принципово важливі для розуміння змін, що відбуваються в українському суспільстві, а саме:

• впливу наявності у значної частини активного населення досвіду трудової міграції за кордоном на зміну політичних орієнтацій українського суспільства.

• трансформації традиційних цінностей у звязку зі зміною характеру зайнятості у суспільстві. Зокрема йшлося про вплив виїзної міграції на деградацію інституту сім`ї, та того явища, що отримало назву “соціальне сирітство”.

Захід відбудеться 14 грудня, з 10-00 до 12-00 у приміщенні Українського національного інформаційного агентства Укрінформ за адресою: Київ, вул. Б.Хмельницького, 8/16 Початок реєстрації о 9-30.

• ступеню привнесення та укорінення в українських умовах досвіду існування в інокультурних умовах.

Основна ідея проекту полягала на тому, щоб спробувати подивитись на ці питання з трьох різних перспектив:

1. «Зсередини»: очима самих мігрантів. В рамках проекту було проведено 20 поглиблених інтерв’ю з особами, які мають досвід трудової міграції до країн Європейського Союзу. Заробітчанам пропонувалось самим оцінити вплив досвіду перебування та роботи за кордоном на зміни в своїх політичних уподобаннях, бачені перспектив України тощо.

2. «Ззовні»: очима експертів, які спеціалізуються на вивченні явища трудової міграції. 20 експертів розповіли про своє бачення ситуації і зробили прогнози щодо того, яким чином на подальший розвиток України впливатимуть міграційні процеси.

3. «У віддзеркаленні»: в оцінках засобів масової інформації. У рамках проекту було здійснено моніторинг публікацій в загальноукраїнських та регіональних засобах масової інформації за 2007 рік з метою вивчення ситуації з висвітленням проблеми трудової міграції.

Узагальнені підсумки проведених досліджень будуть презентовані експертами Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України.

Повідомте організаторів про свою участь електронною поштою parkhomenko@cpcfpu.org.ua або за телефонами 230-83-76, 238-68-43

Контактні особи: Людмила Мовчанюк, Наталія Пархоменко

Проект здійснено за фінансової підтримки Посольства Республіки Польща в Україні.