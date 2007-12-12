13 грудня 9-30 - Розпочне роботу дводенна конференція “Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: Перші результати та подальші кроки”. Учасники: Микола Оніщук, голова Національної Комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права; Інна Ємельянова, заст..міністра юстиції України; Олег Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ з прав людини та гендерних питань; Тетяна Варфоломієва, президент Спілки адвокатів України; Заза Наморадзе, директор Офісу Правової Ініціативи Відкритого Суспільства у Будапешті; Роман Романов, директор програми “Верховенство права” МФ “Відродження” (конференц-центр Президент-готелю “Київський”, вул. Госпітальна 12). Реєстрація з 9-00. Телефон: 482 03, 63 yavorska@irf.kiev.ua