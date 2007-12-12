13 грудня - 11-00 - Круглий стіл на тему: “Дотримання прав літніх людей в Україні”. Організатори - Експертна Рада Мінпраці, ВБО „Турбота про літніх в Україні”. Учасники: міністр праці та соціальної політики України Михайло Папієв, баронет Ордена Британської Імперії, ген.директор Age Concern England Гордон Лішмен та голова Експертної ради при Мінпраці Семен Глузман. Будуть презентовані результати дослідження щодо стану справ та захисту прав літніх людей в Україні (Мінпраці та соціальної політики України, вул. Еспланадна, 8/10, к. 1907). Потрібна акредитація. Телефони: 226-24-01, 289-35-62, 289-05-37 до 18-30 12 грудня.