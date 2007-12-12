13 грудня - 14-30 - В рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів та місяця, присвяченого вирішенню проблем людей з інвалідністю, відбудеться прес-конференція, присвячена підписанню Меморандуму про співпрацю між Представництвом ООН в Україні та Національною Асамблеєю інвалідів України. Буде також представлена Конвенції про права інвалідів, яка була вперше видана в Україні мовою Брайля. Учасники: Френсіс О`Доннелл – координатор системи ООН в Україні; Валерій Сушкевич - голова Національної Асамблеї інвалідів України; лідери громадських організацій інвалідів України (“Інтерфакс-Україна”, вул. Рейтарська, 8/5А). Потрібна акредитація. Телефони: 253-93-63, 8067 927 6038, 289 43 30, 8 093 771 10 64, media@paralympic.org.ua до 10-00 13 грудня.