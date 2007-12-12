Прес-конференція на тему: «Скільки в Києві дитячих порностудій?»

13 грудня 15-00 - Прес-конференція на тему: «Скільки в Києві дитячих порностудій?». Учасник: Олександр Пабат, депутат Київської міської ради, заступник голови Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту (“Укрінформ”,вул. Б.Хмельницького, 8/16).. Потрібна акредитація. Телефони: 234-17-31, (067) 802-67-13 до 11-00 13 грудня.

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