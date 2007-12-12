У київському метро запровадили посади ”трамбувальників” :)

На станціях Київського метрополітену у робочі дні в години "пік" (з 8.00 до 9.00) відбуватиметься чергування працівників метрополітену для надання допомоги машиністам у закритті дверей.

Як повідомляє офіційний веб-портал КП “Київський метрополітен”, черговальну службу започатковано відповідно до розпорядження керівництва метро з метою забезпечення своєчасного відправлення поїздів у ранкові години пік з деяких станцій, у тому числі „Дарниці”, ,Лівобережної”, „Хрещатика”, „Вокзальної”, „Петрівки”.

До числа осіб, що залучаються до чергування, входять працівники різних служб метрополітену, зокрема, служби електропостачання, сигналізації і зв’язку, матеріально-технічного постачання, вагоноремонтного заводу, електродепо „Дарниця” та „Оболонь”.

Вищевказані графіки чергування діятимуть орієнтовно до червня наступного року.

У метрополітені зазначають, що ці працівники щоранку проходять інструктаж з охорони праці та культури обслуговування пасажирів. На платформах їх можна вирізнити з-поміж пасажирів, оскільки ці люди одягнені у сигнальні жилети яскраво-помаранчевого кольору з написом на спині синіми літерами „Метрополітен”.

Керівництво підземки також наголошує, що такі заходи вимушені і покликані сприяти дотриманню ритмічного руху поїздів, що дає можливість забезпечити максимальну провізну спроможність метрополітену, у чому зацікавлені, у першу чергу, пасажири.