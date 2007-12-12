Франція вибачилася перед побитими учасниками капели «Думка»

Посольство Франції в Україні від імені влади своєї країни принесло вибачення учасникам української Національної академічної капели «Думка», яких побили французькі поліцейські.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Франції, 7 грудня у місті Клермон-Ферран під час гастрольного туру капели «Думка» стався інцидент за участю співробітників поліції. Посольство направило звернення до компетентних органів французької влади задля отримання необхідної інформації.

Виявилося, що йдеться про подвійне непорозуміння. Французька поліція у цивільному подумала, що має справу з шахраями. Учасники капели “Думка”, у свою чергу, подумали, що перед ними не справжні поліцейські, а рекетири. Через мовний бар’єр сторони не змогли зняти непорозуміння. Виникла суперечка, внаслідок якої двоє учасників капели “Думка” були затримані, але швидко відпущені, після з’ясування ситуації.

Від імені французької влади Посольство Франції в Україні принесло свої вибачення учасникам капели “Думка” у листі, якого надіслав посол директору хорової капели Євгену САВЧУКУ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу МЗС України, у Франції співробітники поліції побили чотирьох учасників українського художнього колективу капели „Думка”.

За інформацією, отриманою від організатора гастрольного туру, четверо учасників колективу вийшли з готелю до найближчого супермаркету для придбання продуктів. Оскільки зазначені особи отримали від організатора туру купюри в п’ятсот євро, при розрахунку в магазині наявність таких купюр викликала підозру у працівників супермаркету, які, в свою чергу, викликали поліцію для перевірки дійсності грошових знаків.

Згідно з роз’ясненнями керівника художнього колективу, до супермаркету прибули невідомі особи в цивільному одязі і стали вимагати у двох членів колективу всі наявні у них гроші. Не володіючи французькою мовою, українські музиканти не могли збагнути, чого від них вимагають і вчинили опір. Як було згодом з’ясовано, опір було вчинено бригаді швидкого реагування поліції. Представниками французької поліції було застосовано силу. Побитих українських громадян у наручниках було доставлено до найближчого комісаріату поліції. Після проведеного допиту двох учасників інциденту було звільнено, ще двох членів колективу було взято під варту, повідомили у МЗС.

Після отримання вищезазначеної інформації, Посольством України у Франції були вжиті невідкладні заходи з метою забезпечення громадянам України належного захисту. Відповідні звернення були направлені до поліції, МЗС Франції та офісу Прокурора міста Клермон-Ферран. Ситуація ускладнювалась винесеною постановою прокурора про тимчасовий арешт громадян України, оскарження якої, з огляду на пізній час та вихідні дні, було можливим лише в понеділок, 10 грудня. На вимогу Посольства затриманим було надано перекладача.

За даними МЗС, оскільки після відповідної перевірки грошові знаки були визнані дійсними, та, враховуючи відсутність у поліцейських ознак професійної приналежності під час затримання українців, Посольство звернулося до представників французьких правоохоронних органів з вимогою вжити термінових заходів з метою негайного звільнення безпідставно затриманих громадян України. Представники комісаріату поліції вибачились за „непорозуміння” і визнали помилку французьких поліцейських при затриманні українських митців, підкреслили в МЗС.

Затриманих громадян України було звільнено і після цього вони звернулися до найближчого медичного закладу з метою зняття побоїв. Потерпілим були надані координати адвокатського об’єднання „Дюссо”, яке висловило готовність надати сприяння громадянам України в оформленні відповідного судового позову з метою оскарження дій французької поліції.