Одеську АТВ хочуть позбавити ліцензії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду щодо анулювання ліцензії телекомпанії АТВ при Одеській національній академії зв’язку імені О.С. Попова. Таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні.

За словами першого заступника голови Нацради Ігоря Куруса, у програмі «Правда», яку транслює телекомпанія, журналіст Кваснюк дозволяв собі висловлювання, що мають ознаки порушень статей 6 закону «Про телебачення і радіомовлення» та 34 Конституції України.

«Ми звернулися до експертних органів, щоби з’ясувати, чи можна розцінити ці вислови як розпалення національної ворожнечі. Нацрада відстежувала цю ситуацію протягом року, – заявив пан Курус, – і весь цей час у розмовах із керівництвом телекомпанії ми намагалися порозумітися, аби уникнути крайніх кроків».

Між тим, зауважує перший заступник голови Нацради, «в ефірі почали з’являтися вже такі вислови, що навіть не потребують експертної оцінки. Наприклад: “бей жидов, спасай Одессу”, “где достать оружие”, “пора делать революцию”».

На думку Ігоря Куруса, це реальні заклики до відповідних дій, несумісних із Конституцією України. Через це Нацрада і вирішила звернутися до суду.

У свою чергу, гендиректор телекомпанії Борис Ємець наголосив на тому, що не варто карати всю телекомпанію за порушення одного журналіста, і просив не позбавляти АТВ права на мовлення. Як стало відомо «ТК», АТВ працює в ефірному та кабельному мовленні, порушення, зафіксоване Нарадою, мало місце в ефірному мовленні.

«Телекритика»