Грузинська телекомпанія ”Імеді” відновила мовлення

Після місячної вимушеної перерви грузинська телекомпанія "Імеді" в середу ввечері відновила мовлення.

Головний інформаційний випуск о 20.00 за місцевим часом почався з огляду подій 7 листопада, коли спецназ МВС Грузії провів операцію з придушення масових безладів в центрі Тбілісі. Ця операція МВС завершилася введенням поліції в будівлю телекомпанії "Імеді", яку за звинуваченням Генеральної прокуратури Грузії закрили через заклики до насильницького повалення конституційного ладу, передає РІА Новости.

Засновник телекомпанії "Імеді" бізнесмен Бадрі ПАТАРКАЦИШВІЛІ звинувачений Генпрокуратурою в спробі конституційного повалення влади і використанні телекомпанії "Імеді" для досягнення цієї мети.

Пізніше, виконуюча обов`язки президента Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ ухвалила політичне рішення і звернулася до Генпрокуратури з проханням дати можливість телекомпанії на рівних умовах з іншими ЗМІ вести свою професійну роботу, враховуючи майбутні президентські вибори 5 січня 2008 року. На минулому тижні міський суд Тбілісі задовольнив клопотання Генпрокуратури і зняв арешт з майна і ліцензії телекомпанії "Імеді".