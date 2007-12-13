Двох активістів Бахчисарайського меджлісу затримали незаконно

Суд визнав незаконним вчорашнє затримання «Беркутом» двох активістів Бахчисарайського регіонального меджлісу Ахтема ЧИЙГОЗА і Смаїла МЕМЕТОВА, стверджують в Меджлісі кримських татар.

«Затримані 12 грудня поточного року Ахтем ЧИЙГОЗ і Смаїл МЕМЕТОВ на волі», - повідомили УНІАН в прес-службі Меджлісу.

За даними прес-служби, Залізничний районний суд Сімферополя виніс ухвалу, "якою визнав факт затримання А.ЧИЙГОЗА і С.МЕМЕТОВА загоном міліції спецпідрозділу «Беркут» незаконним".

Як зазначається в повідомленні Меджлісу, завтра, 13 грудня, А.ЧИЙГОЗ і С.МЕМЕТОВ мають намір подати заяви до Ялтинського міського суду «за фактом протиправних дій співробітників ялтинської міліції».

Як повідомляв УНІАН, Бахчисарайський регіональний меджліс сьогодні звинуватив правоохоронні органи в безпідставному затриманні двох активістів – С.МЕМЕТОВА і А.ЧИЙГОЗА. У Меджлісі припускають, що сьогоднішнє затримання пов`язане з листопадовими подіями на плато Ай-Петрі, коли були знесені будови бізнесменів – кримських татар. «Затримання було проведене нібито з метою виконання рішення Ялтинського міського суду. І ЧИЙГОЗ, і МЕМЕТОВ повинні виконати рішення суду і відбути адміністративний арешт. Бахчисарайський регіональний меджліс звертає увагу правоохоронних органів на те, що після рішення Ялтинського міського суду про адміністративний арешт ЧИЙГОЗА і МЕМЕТОВА, вони були поміщені в Лівадійську лікарню у зв`язку з одержаними травмами на плато Ай-Петрі. При госпіталізації ЧИЙГОЗ і МЕМЕТОВ були поміщені в спеціальні палати, обладнані гратами, і до яких приставлена цілодобова міліцейська охорона. Заарештовані знаходилися в даній лікарні протягом подальших 5 діб. Таким чином, всі вимоги законодавства щодо виконання рішення суду були виконані в повному обсязі», - говориться в заяві Бахчисарайського регіонального меджлісу. У меджлісі назвали сьогоднішнє затримання його активістів «грубою провокацією, направленою проти кримських татар», і заявили, що якщо ці люди не будуть відпущені, то члени регіонального меджлісу «залишають за собою право на проведення масових акцій протесту».

У міліції Криму заявили, що затримання було законним, оскільки ці люди після подій на плато Ай-Петрі знаходилися в лікарні – і не відбули термін покарання, який передбачався за рішенням суду.