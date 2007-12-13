Депутати відмовилися перейменувати село, що носить ім`я організатора Голодомору

У Запорізькій області депутати Чубарівської сільської ради відмовилися перейменовувати село, що носить ім`я одного з організаторів Голодомору 1932-1933 років в Україні, без згоди громади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облради, на позачерговій сесії депутати Чубарівської сільської ради (Пологовський р-н Запорізької обл.) ухвалили рішення "заходи, пов`язані з перейменуванням Чубарівської сільради, населеного пункту Чубарівка (названого на честь Власа Чубаря, який в 1923-1934 був головою Раднаркому УРСР - УНІАН), вулиці ім. В.Чубаря, а також заходи, пов`язані з демонтажем пам`ятників і бюста В.Чубаря, без згоди громади не проводити".

За інформацією прес-служби, депутати сільради так само ухвалили рішення направити від імені громади села звернення з проханням підтримати їх позицію до керівництва Запорізької ОДА, керівників політичних партій Пологовського району, депутатів Пологовської райради, Запорізької облради, а також до депутата Верховної Ради Олександра ПЕКЛУШЕНКА (на території виборчого округу якого розташована Чубарівка – УНІАН).

У зверненні депутатів Чубарівської сільради говориться, що В. Чубарь як голова Раднаркому УРСР був причетний не тільки до організації Голодомору, але і "багато зробив для організації будівництва ДніпроГЕСу, Дніпровського металургійного комплексу в цілому і для самого міста Запоріжжя".

Також депутати наполягають, що "волевиявлення громади повинно поважатися і бути захищено державою і законом".

Довідка УНІАН. Указом Президента "Про заходи у зв`язку з 75-річчям Голодомору 1932-1933 рр. в Україні", серед інших заходів вимагається "вжити в установленому порядку заходів для демонтажу пам`ятників і пам`ятних знаків, встановлених особам, причетним до організації і здійснення Голодомору 1932-1934 рр. в Україні і політичних репресій, а так само щодо перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків і скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з цими особами".