Європейський суд зобов`язав Україну виплатити компенсацію харків`янину

Європейський суд з прав людини зобов`язав Україну виплатити жителю Харкова Валерію КОЗИНЦЮ 2238 євро за порушення його права на ефективний розгляд скарги.

Про це повідомляє Харківська правозахисна група з посиланням на Українські новини.

За повідомленням суду, 48-річний житель Харкова звернувся до суду зі скаргою на те, що його побив співробітник податкової інспекції, на відсутність ефективного розслідування цього інциденту, а також зі скаргою на порушення його права на ефективний засіб правового захисту.

16 серпня 1996 року податковий інспектор вилучив документи приватного підприємства «Пасаж», що належить позивачеві. 28 квітня 1998 року позивача викликали у Податкову міліцію Державної податкової інспекції Харкова для отримання вилучених документів. За словами позивача, в Податковій міліції він був побитий представником Податкової міліції, після того, як останній виявив у позивача звукозаписуючий пристрій.

Протягом 1998-2004 років позивач неодноразово намагався довести в українських судах, що він був побитий співробітником Податкової міліції, але безуспішно. В. КОЗИНЕЦЬ вимагав виплатити йому 279 євро матеріального збитку, 474 євро нематеріального збитку, а також 238 євро за судові витрати.

Європейський суд відхилив скаргу позивача на його побиття через відсутність доказів, але визнав процедурне порушення його права на ефективний розгляд скарги. Таким чином, Євросуд визнав порушення Україною процедурної норми статті про заборону тортур Європейській конвенції по захисту прав людини і основних свобод. Євросуд зобов`язав Україну виплатити В. КОЗИНЦЮ 2000 євро нематеріального збитку і 238 євро за судові витрати.

З початку року Європейським судом з прав людини було винесено 95 ухвал проти України. У 2002 році було винесено 1 ухвалу проти України, в 2003 - 6, в 2004 - 13, в 2005 - 120, в 2006 - 114.