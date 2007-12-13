Харківську вчительку, звинувачену у ”зраді Батьківщини”, виправдали посмертно

Харківський апеляційний суд виправдав сільську вчительку, яка в окупованому німцями містечку Валки на Харківщині заснувала відділення товариства «Просвіта».

Як повідомляє агенція “Медіапорт”, Марію БУНТ-ЛИСЕНКО, радянська влада засудила ще в 1946 році, а виправдали її посмертно лише через 61 рік. Вся вина сільської вчительки була в тому, що в роки війни вона заснувала у Валках районне відділення товариства «Просвіта», школу, аматорський театр та національну бібліотеку.

Відразу після війни вчительку засудили «за зраду Батьківщині». Вирок – 10 років таборів. Через 5 років нелюдських страждань у Мордовському таборі вона померла.

Реабілітувати М. БУНТ-ЛИСЕНКО її близьким вдалося тільки з четвертої спроби. Те, що головна «провина» жінки – прихильність до українського націоналізму та участь в організації «Просвіти», -протягом розгляду справи довели й свідки. Вони переконані – саме через це апеляції щодо виправдання М. БУНТ-ЛИСЕНКО прокуратура тричі відмовлялась розглядати. Першу апеляцію подавали ще у 1946 р., відразу після вироку. Другу відмову дістали у 1985, третю – вже за часів незалежності України.

Цього разу адвокатові Сергію ВЕПРИЦЬКОМУ вдалося довести в суді, що вчителька була покарана радянським режимом зовсім не через співпрацю з німцями – а через те, що вона вчила дітей бути українцями.

Незабаром в Валківському краєзнавчому музеї планується відкрити експозицію на честь реабілітованої М. БУНТ-ЛИСЕНКО.