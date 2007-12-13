Розширене засідання круглого столу з питань імплементації Україною міжнародних стандартів боротьби з корупцією

14 грудня - 10-00 - Відбудеться розширене засідання круглого столу з питань імплементації Україною міжнародних стандартів боротьби з корупцією. За результатами засідання планується ухвалення рекомендацій щодо співпраці уряду та громадянського суспільства у подоланні корупції (зал засідань Міністерства юстиції, пров. Рильський, 10). Потрібна акредитація. Телефони: 271-17-60, 271-16-76.

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