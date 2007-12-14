В Україні запроваджено День благодійництва
12:09, 14 грудня 2007Права людини
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Відзначатимуть в другу неділю грудня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив День благодійництва.
Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.
Згідно з Указом, з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій Президент постановив запровадити в Україні День благодійництва, який відзначати щорічно у другу неділю грудня.
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