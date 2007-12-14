В Україні запроваджено День благодійництва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запровадив День благодійництва.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

Згідно з Указом, з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій Президент постановив запровадити в Україні День благодійництва, який відзначати щорічно у другу неділю грудня.