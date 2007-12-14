Родичку Ющенка можуть удостоїти звання ”Праведниці народів світу”

Родичку Президента України Віктора ЮЩЕНКА Марію Голуб може бути удостоєно звання "Праведників народів світу", повідомляє “Німецька хвиля”.

Цією почесною відзнакою Ізраїльський національний інститут пам’яті "Яд Вашем" нагороджує людей, які у часи Другої світової війни рятували євреїв.

У департаменті зв’язків з пресою "Яд Вашем" повідомили, що Президент України під час зустрічі із головою комплексу Авнером ШАЛЕВОМ у Києві передав йому низку документів, що засвідчують героїзм родички глави Української держави у часи Другої світової війни. М.Голуб – хрещена матір Президента, двоюрідна сестра його матері Варвари Ющенко.

За словами свідків подій, М.Голуб, уродженка села Хоружівка Сумської області, упродовж 9-ти місяців, наражаючи себе на небезпеку, переховувала трьох єврейських дівчат.

Очікується, що найближчим часом спецкомісія "Яд Вашем" розгляне надані В.ЮЩЕНКОМ документи та затвердить рішення про посмертне нагородження М.Голуб званням "Праведниці народів світу". На сьогодні цю відзнаку отримали понад 2 тисячі українців.