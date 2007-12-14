У Києві презентовано посібник з безпеки для українських журналістів

У Києві презентували посібник з безпеки для українських журналістів.

Чотири журналістських організації, дві з яких міжнародні: Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) та Шведський союз журналістів (ШСЖ), а також дві українські: Незалежна медіа-профспілка України та Національна спілка журналістів України, об’єднались для того, щоб здійснити в Україні проект в сфері безпеки журналістів.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор проекту, кореспондент "Репортерів без кордонів" в Україні та керівник англомовної служби новин УНІАН Оксана РОМАНЮК.

За її словами, у рамках цього проекту, який розпочався у червні 2007 року, було видано посібник з безпеки для українських журналістів. Його було написано як практичний довідник для усіх працівників мас-медіа про те, як зменшити ризики, яких вони зазнають під час своєї професійної діяльності.

Посібник є результатом масштабного дослідження і консультацій з українськими та міжнародними експертами з безпеки, журналістами, які стали жертвами насилля, працівниками правоохоронних органів, юристами, психологами. Ці дослідження проводились для того, щоб пересвідчитись, що він максимально точно розповідає про умови, загрози та шляхи виходу зі складного становища, які є властивими саме для України. Наклад посібника - 5 тисяч екземплярів.

Посібник видано за фінансової допомоги Шведського агентства з міжнародного розвитку (SIDA). Частину примірників буде розповсюджено безкоштовно між членами НМПУ та НСЖУ, а решта надійде до книгарень.

О.РОМАНЮК також розповіла, що кошти від продажу посібника стануть першим внеском у Фонд безпеки українських журналістів, над створенням якого буде працювати ініціативна група.

Планується, що цей фонд буде створено у лютому 2008 року. Фонд безпеки українських журналістів надаватиме консультації з питань безпеки, організовуватиме курси для тих, хто виїжджає у "гарячі точки", співпрацюватиме у цій сфері з посольствами, міжнародними організаціями, надаватиме медичну, юридичну, фінансову допомогу журналістам, що потрапили у біду.