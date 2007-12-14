Громадська Рада з питань дотримання прав людини при Головному Управлінні МВС України у Львівській області проведе виїзний прийом громадян у м. Дрогобичі

У п’ятницю, 14 грудня 2007 року, з 14.00 до 16.00, члени Громадської Ради з питань дотримання прав людини при Головному Управлінні МВС України у Львівській області проведуть виїзний прийом громадян у м. Дрогобичі. Таке рішення було прийняте на черговому засіданні Громадської Ради, яке відбулось у суботу, 10 грудня 2007 року. Прийом буде проходити у приймальні Дрогобицького райвідділу міліції за адресою м. Дрогобич, вул. Стрийська,22.

Харківський інститут соціальних досліджень спільно з Громадянською мережею ОПОРА у березні-квітні 2007 року проводив соціологічне опитування населення. Тоді Дрогобицький район попав у число найгірших щодо рівня довіри населення до міліції. Зразу ж було призначено нового начальника райвідділу — Гусашвілі Дениса Олеговича, який активно включився в роботу. За короткий період часу було знешкоджено два злочинні угрупування, проводились неодноразові відпрацювання Дрогобицького району, в результаті чого криміногенна ситуація в районі покращилась. Але не завжди ці заходи супроводжувались дотриманням прав людини з боку працівників органів внутрішніх справ, не завжди громадськість міста розуміла до кінця, що відбувається.

Саме тому Громадська Рада взяла під особливу увагу Дрогобицький район.

На засіданні було прийнято рішення про регулярні виїзди мобільної групи з моніторингу дотримання прав людини у м. Дрогобич. Виїзні прийоми громадян будуть відбуватись щоп’ятниці, з 14.00 до 16.00 у приймальні Дрогобицького райвідділу міліції (м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22). Також, 14 грудня 2007 року, після прийому громадян, члени Громадської Ради проведуть навчання щодо дотримання прав людини у діяльності міліції для працівників Дрогобицького райвідділу. Крім того, вже в січні 2008 року будуть проведені громадські обговорення щодо дотримання прав людини працівниками міліції у Дрогобицькому районі. У випадку скоєння резонансних злочинів до виїздів будуть залучені члени Громадської Ради.