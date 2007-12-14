Угода про спрощення візового режиму з Євросоюзом внесена у ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на ратифікацію до Верховної Ради угоду про спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні у Києві на прес-конференції директор Департаменту консульської служби МЗС України Борис БАЗИЛЕВСЬКИЙ.

Він зазначив, що ця угода внесена до парламенту як першочергова.

«Я сподіваюся і переконаний, що Верховна Рада, виступаючи на захист інтересів українських громадян, ратифікує цю угоду ближчим часом», - сказав він.

Б.БАЗИЛЕВСЬКИЙ зауважив, що Україна поінформувала Європейську Комісію про завершення внутрішньодержавних процедур щодо введення у дію цієї угоди.

Він нагадав, що за рішенням Єврокомісії угода набуває чинності з 1 січня 2008 року.

Угода про спрощення візового режиму між Україною та Євросоюзом передбачає 12 категорій українських громадян, яким візи видаватимуться безкоштовно. Решта громадян мають платити за візу 35 євро.

Зміни в умовах оформлення віз, що вводяться угодою між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, не поширюються на територію Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Республіки Ірландія, Ісландії, Норвегії, Данії до укладення між Україною та цими країнами аналогічних угод.