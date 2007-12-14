НСЖУ стурбована проблемами доступу до інформації

Національна спілка журналістів України стурбована фактами перешкоджання журналістам в отриманні суспільно важливої інформації. Про це йшлося 14 грудня на засіданні секретаріату НСЖУ, на яке були запрошені представники МВС, Мін’юсту, Держтелерадіо та інших державних структур, а також журналісти з регіонів.

Оприлюднивши факти перешкоджання журналістській діяльності та ненадання інформації, обговоривши ситуацію на місцях, члени секретаріату НСЖУ прийняли постанову, в якій, зокрема, зазначається, що спілка «стурбована, коли нашим колегам перешкоджають в отриманні інформації, часом вдаючись при цьому до застосування фізичної сили, як це сталося, зокрема, з журналістами Першого національного у Миколаєві, судових позовів до ЗМІ та журналістів, як скажімо, позов до кореспондента газети “Бизнес” Максима Біроваша на 46 мільйонів гривень».

Присутні зазначили, що приватні бізнесові структури перейняли у спадок від радянської системи закритість і непублічність, тому від них, а також від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування дуже важко отримати інформацію. Найзакритішою інформацією залишається та, що стосується земельних питань та використання бюджетних коштів.

Усе це не дає ЗМІ можливості інформувати громадськість про процеси, що відбуваються на загальнодержавному рівні та на місцях. Тому секретаріат НСЖУ вирішив підготувати для внесення у встановленому порядку проекти законів «Про доступ про інформацію» та «Про захист професійної діяльності», звернутися з проханням до генпрокурора України зобов’язати місцеві органи прокуратури провести перевірку всіх випадків порушення посадовими особами органів влади і підприємцями прав журналістів на одержання інформації. Особливо члени секретаріату стурбовані позовом до журналу «Бізнес», тому просять Генпрокуратуру провести розслідування дій позивача щодо ознак переслідування журналістів за критику (ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Крім того, НСЖУ пропонує Кабміну спільно розробити та затвердити положення про прес-служби, в якому прописати їхні обов’язки щодо оперативного надання інформації ЗМІ.

«Телекритика»