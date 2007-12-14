В Україні треба реформувати систему безоплатної правової допомоги

Експерти наголошують на необхідності реформування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося на конференції “Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні: перші результати та подальші кроки” у Києві.

"На сьогоднішній день ця система (безоплатної правової допомоги – УНІАН) з великими недоліками працює в кримінальному процесі, а що стосується захисту інтересів і прав людини в цивільному чи адміністративному процесі, то тут ми поки що лише на початку (запровадження – УНІАН)”, - відзначила заступник міністра юстиції Інна ЄМЕЛЬЯНОВА.

За словами директора програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Романа РОМАНОВА, реформа системи безоплатної правової допомоги є не лише соціальним чинником, вона відкриває шлях для багатьох реформістських починань у діяльності різних інституцій, зокрема – прокуратури, яка на сьогодні поєднує такі несумісні функції як державне обвинувачення в суді, розслідування і контроль за дотриманням прав людини. “Будь-які починання, пов‘язані із впровадженням змагальності в кримінальному процесі, є необхідними”, - заявив Р.РОМАНОВ.

На думку президента Спілки адвокатів України Тетяна ВАРФОЛОМЕЄВОЇ, при реформі системи безоплатної правової допомоги не треба забувати про незалежність адвокатури, невтручання в правову позицію адвокатів і дотримання адвокатської таємниці. Також, за її словами, необхідно врегулювати систему оплати праці захисника за рахунок держави у разі його участі в справі за призначенням. “Має бути нормальна оплата роботи адвокатів, не 15 гривень за повний робочий день, як зараз”, - заявила Т.ВАРФОЛОМЕЄВА.

За даними дослідження, проведеного Харківською правозахисною групою, складність оформлення, мізерність суми, що не варта затраченого часу та зусиль, нині призводять не лише до намагань адвокатів уникати захисту за призначенням, а й до небажання отримати бюджетне відшкодування за надання захисту в цих випадках. Так, за минулий рік у Харківській області зазначені суми були отримані адвокатами лише в обсязі 10 відсотків від безкоштовних справ, де надавався захисник.

Загалом в Україні щорічно притягуються до кримінальної відповідальності близько 200 тисяч осіб, близько чверті з них – майже 50 тисяч чоловік – отримує покарання у вигляді позбавлення волі. В установах покарання на сьогодні перебуває близько 160 тисяч чоловік, з них більше 1400 засуджені до довічного позбавлення волі. Частка виправдувальних вироків в 2006 році становила 0,52% від загальної кількості ухвалених вироків в кримінальних справах. На думку правозахисників, такий показник є “надзвичайно низьким”.

Довідка УНІАН. Право на доступ до послуг захисника (адвоката) і право на отримання юридичної допомоги в кримінальних справах закріплене в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, Конвенції про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року, на рівні національного законодавства в Конституції України, Кримінально-процесуальному кодексі України, законах України “Про адвокатуру”, “Про прокуратуру” та “Про міліцію”.