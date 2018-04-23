“В шухляду” писати не будемо

При радянській владі багато хто писав «в шухляду». Якщо писав не те, чекати, що тебе опублікують, було марно. А якщо вже зовсім не те, могли запросто посадити. Тому писали і сподівалися на кращі часи в майбутньому.

Вони настали. Ось зараз, в кінці 2007 року, я сиджу перед комп`ютером і пишу для сайтів, які вже четверту добу знаходяться під керованою вручну вірусною атакою, і похмуро намагаюся уловити різницю з тим, що були років тридцять тому.

Масована DDOS-атака почалася приблизно о 17.30 в неділю 9 грудня, напередодні Міжнародного дня прав людини. Їй піддалися популярний суспільно-політичний портал «Майдан», інформаційні ресурси Харківської правозахисної групи (ХПГ) і Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ). Мета такої атаки полягає в тому, щоб створити величезний потік запитів, з яким сервер не справляється. В результаті сайти не завантажуються.

А чия це мета?

Це питання нас, зрозуміло, цікавить. Є підстави припускати, що атака організована з Росії і що зловмисники за нами стежать і реагують на наші обхідні маневри. Одним словом, це не який-небудь хлопчисько, дочитавши до шостої сторінки посібник «Хаккінг для чайників», захотів сам спробувати. Тим паче, що щоденні витрати на таку атаку примушують думати, що чиїсь особисті образи тут ні до чого. Підкреслимо, що такі масовані і дорогі атаки, без жодного сумніву, заздалегідь плануються.

З самого початку простежувалися паралелі з іншими атаками на наших колег, і маловірогідно, що це просто збіг. Зокрема, майже ідентичною була атака на правозахисний портал в РФ "Права людини в Росії" - HRO.org - трохи більше місяця тому. Ми тоді намагалися підтримати наших друзів, чим могли, і ставили всю інформацію про їх боротьбу з віртуальними зловмисниками.

Не можемо не згадати декілька статей на російській і англійській мовах, де цілком обґрунтовано критикувалося видворення з Росії до Узбекистану Абдугані Камалієва із порушеннями російського законодавства при повному ігноруванні рішення про припинення висилки, прийнятого Європейським судом з прав людини за добу до авіарейсу. Нагадаємо, що ті тексти були поміщені на двох нині атакованих сайтах www.khpg.org і www.maidan.org.ua . Остання стаття з`явилася за день до початку атаки.

Можливо, від нас чекали «правильні» висновки про вірогідні наслідки, якщо продовжимо писати «не те»?

Висновки ми зробили, але не ті, яких чекали. Адже вибору у нас немає. У нинішній політичній ситуації надзвичайно важливо, щоб ми і далі писали про те, чого ЗМІ, на жаль, зазвичай не висвітлюють.

Якщо не ми, то хто?

Останнє питання узяте з листа, розісланого багатьом колегам, журналістам і представникам різних організацій. Ми писали до ПАРЄ, представництва ООН в Україні, посольств, міжнародних НГО і ЗМІ. Якщо, як ми побоюємося, це черговий етап в наступі на правозахисні і інші громадські організації, нам треба кричати на повний голос. Адже необхідно, щоб нам допомагали передавати інформацію.

Важко не побачити гірку іронію в тому, що в тій останній статті перед атакою мова якраз йшла про наші невдалі спроби привернути увагу ЗМІ до висилки Камалієва. Адже представники преси могли б поставити пару незручних питань високопоставленим чиновникам в Москві, і, можливо, ті припинили б висилку?

Ми щиро вдячні російським колегам з hro.org за підтримку і надану можливість ставити інформацію на їх порталі. Але тих, хто відповів на наші листи, зовсім мало. Ми жодною мірою нікого не критикуємо. Ми чудово розуміємо, що у всіх дуже багато невідкладних справ і просто неможливо на всі звернення відгукнутися.

Проте ми хочемо підкреслити, що мовчання буде на руку всім тим, хто відноситься з повною зневагою до прав людини і людської гідності. Ми прагнемо не мовчати, але у наших супротивників влада і багато можливостей для переслідування своїх цілей.

Наші голоси продовжуватимуть звучати і бити тривогу, якщо права людини порушуються, але якщо достукатися нам не вдасться, якщо від нас не захочуть прийняти естафету інформації і передати її далі, то ми будемо безсилі.

Якщо ті, хто замовляв атаку, дійсно цього добиваються, то, будь ласка, допоможіть нам забезпечити їх поразку. І це буде нашою загальною перемогою.

Галя КОЙНАШ, Харківська правозахисна група