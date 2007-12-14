Круглий стіл на тему: “Обговорення Законопроекту України “Про заборону штучного переривання вагітності” (абортів)”

16 грудня - 13-00 - Відбудеться круглий стіл на тему: “Обговорення Законопроекту України “Про заборону штучного переривання вагітності” (абортів)”. Організатор: Всеукраїнська громадська організація „долЯ”. Запрошені представники усіх громадських організацій, які опікуються материнством, дитинством, а також представники релігійних організацій (Центр Козацького Характерництва, с. Козин, Обухівського району, вул. Анатолія Солов’яненка, 277-а (від метро „Видубичі” маршрутні таксі №311 або 313 до зупинки „Дніпро”). Телефон: 8 (067) 501-12-04; mailto:roman@dolya.org.ua

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