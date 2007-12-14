Прес-конференція за підсумками проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

17 грудня - 15-00 - Відбудеться прес-конференція за підсумками проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Учасники: заступник міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Людмила Лукінова, голова правління міжнародної громадської організації «Школа рівних можливостей» Лариса Колос, представники всеукраїнських та міжнародних організацій (вул. Десятинна, 14, 3 поверх, кім. 319). Потрібна акредитація. Телефони: 289-95-05, 8 (067) 956-74-40.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter