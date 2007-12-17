Координатор російської ”Пори” попросив політичного притулку

У неділю 16 грудня координатор російського молодіжного руху "Пора" Андрій Сідєльніков звернувся до властей Великобританії з проханням надати йому політичний притулок в цій країні, повідомляє "Ехо Москви" з посиланням на одного із засновників руху "Пора" в Україні Олексія Толкачова.

За його словами, Андрію Сідєльнікову вдалося через територію України виїхати до Лондона, де він в даний час і перебуває. Нагадаємо, що 13 грудня в аеропорту "Шереметьево" у Сідєльнікова відібрали документи і видали йому довідку про те, що йому відмовлено у виїзді до Лондона. Також повідомлялося, що вдень раніше він був допитаний співробітниками ФСБ у справі про вбивство Ганни Політковськой.

Андрій Сідєльніков був у числі людей, з якими за два дні до отруєння зустрічався Олександр Литвиненко. Координатор "Пори" неодноразово заявляв, що готовий дати свідчення британським властям у цій справі.

У міністерстві внутрішніх справ Великобританії відмовилися прокоментувати РІА Новини, повідомлення про те, що лідер російського молодіжного руху "Пора" Андрій Сідєльніков попросив політичний притулок в цій країні.

"Ми не коментуємо індивідуальні випадки прохань про надання політичного притулку. Ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію", - заявив інформагентству представник міністерства.

Лента.ру